Названа дата анонса нового смартфона Honor

Выставка начнётся 3 сентября, а закончится 5 сентября. Презентация Honor запланирована на 4 сентября. Тема мероприятия звучит как «Expand Your Smart Life» («Расширь свою умную жизнь»). На презентации Honor покажет сразу несколько продуктов, в том числе смарт-браслет, смарт-часы, персональные компьютеры, планшет и смартфон. Если судить по официальному постеру Honor, то смартфон получит выдвижную камеру.

Помимо бренда на IFA выступят LG, TCL, Huawei, Qualcomm. Из-за пандемии коронавирусной инфекции выставка пройдёт не так масштабно, как это было раньше. Компании будут вести онлайн-презентации вместо традиционных.