Названа дата анонса нового смартфона Xiaomi Poco

Бренд сообщил, что анонс состоится 7 июля. Также он опубликовал тизер устройства. По нему мало что понятно, можно только сделать выводы, что Xiaomi Poco M2 Pro получит квадрокамеру.

Ранее журналисты рассказывали, что идентификатор предполагаемого Poco M2 Pro аналогичен идентификатору смартфонов Redmi Note 9. В сети выдвинули предположение, что под брендом Poco компания перевыпустит модель Note 9 Pro. Однако позже, производитель пообещал, что покажет новый смартфон.

Нельзя не заметить, что у Redmi Note 9 Pro тоже есть квадрокамера, как и у модели в новом тизере. Впрочем схематичное её изображение отличается от реального вида камеры в Note 9 Pro.