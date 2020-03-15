Названа дата анонса загадочного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S

Правда, запустить новинку Xiaomi планирует в Малайзии. Так что, не исключено, что мы увидим какую-то переименованную старую модель. Анонс запланирован на 23 марта.

Из тизерных изображений можно понять, что Redmi Note 9S имеет камеру, как у Redmi Note 9 Pro. По крайней мере, это касается её внешнего вида. Другой постер подтверждает, что новинка получит вырез посередине экрана для фронтальной камеры.

Стоит отметить, что это не первый Redmi Note с «S» в названии. В прошлом году Xiaomi выпустила в Индии Redmi Note 7S, который был версией Redmi Note 7 с 48-Мп камерой.