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Названа дата анонса загадочного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S
Правда, пока только для Малайзии
На прошлой неделе Xiaomi представила в Индии новые Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Теперь же в сети назвали дату анонса загадочного смартфона Redmi Note 9S. Может быть, он станет той самой базовой моделью линейки?
Правда, запустить новинку Xiaomi планирует в Малайзии. Так что, не исключено, что мы увидим какую-то переименованную старую модель. Анонс запланирован на 23 марта.
Из тизерных изображений можно понять, что Redmi Note 9S имеет камеру, как у Redmi Note 9 Pro. По крайней мере, это касается её внешнего вида. Другой постер подтверждает, что новинка получит вырез посередине экрана для фронтальной камеры.
Стоит отметить, что это не первый Redmi Note с «S» в названии. В прошлом году Xiaomi выпустила в Индии Redmi Note 7S, который был версией Redmi Note 7 с 48-Мп камерой.