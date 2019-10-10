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Названа дата массового обновления прошивки смартфонов Xiaomi
Уже совсем скоро
Xiaomi назвала дату международного релиза стабильной версии прошивки MIUI 11. Одной из самых заметных особенностей обновления стал оптимизированный дизайн интерфейса.
Вчера Xiaomi начала распространять стабильную версию MIUI 11 для китайских пользователей смартфонов Xiaomi Mi Mix 2S. А вот 16 октября состоится глобальный релиз. Вместе с презентацией смартфона Redmi Note 8 Pro в Индии, кстати.
Сообщается, что прошивка MIUI с номером 11.0.2 весит 758 МБ. Из нового в ней: изменённые интерфейс, звуковое сопровождение, пакеты приложений Mi Work и Mi Go, расширенные настройки для функции всегда включённого экрана (Always-On Display).
Владельцам каких именно смартфонов стоит ждать обновления, мы узнаем в день релиза.
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