Названа дата массового обновления прошивки смартфонов Xiaomi

Вчера Xiaomi начала распространять стабильную версию MIUI 11 для китайских пользователей смартфонов Xiaomi Mi Mix 2S. А вот 16 октября состоится глобальный релиз. Вместе с презентацией смартфона Redmi Note 8 Pro в Индии, кстати.

Сообщается, что прошивка MIUI с номером 11.0.2 весит 758 МБ. Из нового в ней: изменённые интерфейс, звуковое сопровождение, пакеты приложений Mi Work и Mi Go, расширенные настройки для функции всегда включённого экрана (Always-On Display).

Владельцам каких именно смартфонов стоит ждать обновления, мы узнаем в день релиза.