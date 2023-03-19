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11:36, 19 марта 2023
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Названа дата премьеры нового флагмана Poco F5, который на самом деле переименованный Redmi

Но смартфон от этого хуже не становится

Согласно недавней утечке, ожидаемый флагман Poco F5 5G, работающий на Snapdragon 7+ Gen 2 будет представлен уже 6 апреля. Но назвать его “новым” смартфоном вряд ли получится – по сообщениям, он представляет собой переименованный Redmi Note 12 Turbo.

Названа дата премьеры нового флагмана Poco F5, который на самом деле переименованный Redmi

Фото: Xiaomi

Утечка касается индийского рынка, где смартфон должен предстать во всей красе уже через несколько недель, но это не означает, что он останется лишь в этой стране (это все же не Китай). Да, Snapdragon 7+ Gen 2, на котором будет работать смартфон, не относится к премиум сегменту, однако от их характеристик он не ушел далеко.

Согласно прошлым утечкам, Poco F5 будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, а также встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор емкостью 5500 мАч будет обладать быстрой зарядкой 67 Вт. Устройство также получит 50 МП основную камеру и 8 МП “сверхширокоугольник”, а также 2 МП макрокамеру. Устройство, скорее всего, будет работать под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14.

И если новый Poco выйдет лишь через пару недель, то вот Redmi Note 12 Turbo получит релиз уже в ближайшие несколько дней, но рассчитан он на китайского пользователя.

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