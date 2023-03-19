Названа дата премьеры нового флагмана Poco F5, который на самом деле переименованный Redmi

Утечка касается индийского рынка, где смартфон должен предстать во всей красе уже через несколько недель, но это не означает, что он останется лишь в этой стране (это все же не Китай). Да, Snapdragon 7+ Gen 2, на котором будет работать смартфон, не относится к премиум сегменту, однако от их характеристик он не ушел далеко.

Согласно прошлым утечкам, Poco F5 будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, а также встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор емкостью 5500 мАч будет обладать быстрой зарядкой 67 Вт. Устройство также получит 50 МП основную камеру и 8 МП “сверхширокоугольник”, а также 2 МП макрокамеру. Устройство, скорее всего, будет работать под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14.

И если новый Poco выйдет лишь через пару недель, то вот Redmi Note 12 Turbo получит релиз уже в ближайшие несколько дней, но рассчитан он на китайского пользователя.