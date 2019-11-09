Названа дата выхода доступного смартфона Huawei на топовом процессоре

Тизер опубликовал информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma). Согласно постеру, презентация новинки состоится 26 ноября.

Кроме того, на тизерной картинке написано, что Honor V30 будет работать на платформе Kirin 990 и поддерживать 5G.

Согласно ранним слухам, новый смартфон получит дисплей IPS с частотой обновления 90 Гц, тройную камеру с датчиками на 64, 16 и 2 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. СМИ писали, что базовая версия Honor V30 будет стоить 499 евро (около 35 тысяч рублей). Это, конечно, дешевле Mate 30 Pro. Однако не до конца ясно, смартфон с какими характеристиками можно будет получить за эти деньги.