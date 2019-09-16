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Названа дата выхода нового флагмана Xiaomi Redmi

Сказали ждать анонса в течение недели
Суббренд Xiaomi — Redmi заявил, что намерен представить некое флагманское устройство в течение ближайшей недели. То есть до 23 сентября. Какой именно продукт покажут, пока неясно.

Похоже, что презентация состоится 19 сентября. По крайней мере, по словам президента бренда Лю Вейбинга (Lu Weibing), именно в этот день состоится трансляция. Ещё интереснее то, что, судя по тизеру, продажи загадочного устройства начнутся сразу же в день анонса.

О каком флагманском девайсе идёт речь, сказать сложно. Это может быть и не смартфон. С другой стороны, ранее ходили слухи, Redmi готовит к выпуску аппарат на чипсете Snapdragon 855 Plus. Впрочем, с таким же успехом может оказаться, что бренд представит какую-нибудь цветовую вариацию текущего флагмана Redmi K20 Pro.

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