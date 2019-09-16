Названа дата выхода нового флагмана Xiaomi Redmi

Похоже, что презентация состоится 19 сентября. По крайней мере, по словам президента бренда Лю Вейбинга (Lu Weibing), именно в этот день состоится трансляция. Ещё интереснее то, что, судя по тизеру, продажи загадочного устройства начнутся сразу же в день анонса.

О каком флагманском девайсе идёт речь, сказать сложно. Это может быть и не смартфон. С другой стороны, ранее ходили слухи, Redmi готовит к выпуску аппарат на чипсете Snapdragon 855 Plus. Впрочем, с таким же успехом может оказаться, что бренд представит какую-нибудь цветовую вариацию текущего флагмана Redmi K20 Pro.