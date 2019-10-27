Названа дата выхода нового смартфона Xiaomi с камерой на 108 Мп

Пост от представителя компании в Weibo подтвердил информацию. Согласно нему, анонс смартфона нам стоит ожидать завтра.

Если верить ранним утечкам, Mi CC9 Pro будет оснащён 6,4-дюймовым FHD+ экраном. В качестве аппаратной основы выступит процессор Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 постоянной памяти. Камера устройства будет тройная с основным датчиком на 108 Мп и вспомогательными на 13 Мп (с ультраширокоугольной оптикой) и на 8 Мп (телефото). Селфи-камера будет 32-мегапиксельной. Ёмкость аккумулятора для Mi CC9 Pro должна составить 4000 мАч.