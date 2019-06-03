Названа дата выхода первого смартфона на собственной операционной системе Huawei

Поскольку Android Huawei больше не имеет права использовать, компания всерьёз озаботилась созданием своей операционки для телефонов. Нам уже известно, что система будет называться либо HongMeng, либо Ark OS. Теперь инсайдер Teme (特米) рассказал в Twitter, что 22 сентября Huawei представит Mate 30 и Mate 30 Pro на операционке HongMeng.

Стоит отметить, что ранее компания выпускала серию Mate всегда в октябре. Изменится ли что-то в этом году, согласно прогнозам инсайдера, узнаем осенью.

Помимо собственной операционной системы Huawei оборудует Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro и своими чипами Kirin.