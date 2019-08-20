Названа дата выхода смартфона-раскладушки RAZR с большим гибким экраном

Информацию опубликовал ресурс LetsGoDigital. Во-первых журналисты, ссылаясь на источники, подтвердили, что дизайн RAZR будет похож на тот, который уже успели растиражировать СМИ. Помимо большого гибкого экрана внутри устройство получит второй небольшой экран на передней панели. На нём будут отображаться уведомления.

Во-вторых, работать смартфон будет на средненьком процессоре, но благодаря этому станет не запредельно дорогим. Сообщается, что его цена составит $1500 (а это и так, мягко говоря, немало).

В-третьих, в продажу в Европе он, согласно информации LetsGoDigital, должен поступить уже в декабре 2019 или январе 2020 года. Продажи в США начнутся даже раньше.