Названа европейская дата выхода новых смартфонов Lenovo

Журналисты предполагают, что компания представит устройства серии K10 Note. По слухам, базовая версия получит экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением Full HD+, однокристальную платформу Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти, а также тройную основную камеру с датчиками на 16, 8 и 5 Мп. Работать смартфон будет на аккумуляторе ёмкостью 4000 мАч.

Напомним, недавно Lenovo вернулась на российский рынок после нескольких лет отсутствия. Поэтому не исключено, что новинки из серии K10 Note появятся и в России.