Названа главная особенность ожидаемого Galaxy S11

По его словам, наиболее значимые нововведения коснутся камеры смартфона. Она не обязательно будет иметь датчик разрешением 108 Мп, но снимать будет точно на уровне даже более высоком. Вероятно, хорошее качество съёмки будет достигаться за счёт программных решений.

В сети уже давно ходят слухи об оснащении Galaxy S11 датчиком на 108 Мп. Также различные источники пророчат устройству экран с частотой обновления либо 90, либо 120 Гц, пятикратный оптический зум, а также быстрый подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Презентация смартфона ожидается в начале следующего года.