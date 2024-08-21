Опубликовано 21 августа 2024, 07:08
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Названа главная причина, почему фанаты не смогут позволить себе iPhone 16. Все дело в бедности«Внезапно»
Apple готовится к запуску iPhone 16, который ожидается 10 сентября. Несмотря на ажиотаж вокруг новинки, не все фанаты смогут позволить себе обновление.
Недавний опрос, проведенный SellCell, показал, что главная причина, по которой люди не планируют приобретать новый iPhone, связана с финансовыми ограничениями. Из 766 опрошенных 34.2% заявили, что просто не могут позволить себе покупку.
Кроме того, 34.1% участников опроса отметили, что они предпочитают оставить свои старые модели iPhone, поскольку они все еще хорошо работают.
Это особенно актуально для владельцев iPhone 12 и 13, которые считают, что их устройства все еще справляются с основными задачами.
Также в опросе 12.8% респондентов указали, что не могут обновиться из-за текущего контракта. Еще 5.5% считают, что ежегодные обновления iPhone недостаточно значительны, чтобы оправдать замену устройства.