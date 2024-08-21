Названа главная причина, почему фанаты не смогут позволить себе iPhone 16. Все дело в бедности

Недавний опрос, проведенный SellCell, показал, что главная причина, по которой люди не планируют приобретать новый iPhone, связана с финансовыми ограничениями. Из 766 опрошенных 34.2% заявили, что просто не могут позволить себе покупку.

Кроме того, 34.1% участников опроса отметили, что они предпочитают оставить свои старые модели iPhone, поскольку они все еще хорошо работают.

Это особенно актуально для владельцев iPhone 12 и 13, которые считают, что их устройства все еще справляются с основными задачами.

Также в опросе 12.8% респондентов указали, что не могут обновиться из-за текущего контракта. Еще 5.5% считают, что ежегодные обновления iPhone недостаточно значительны, чтобы оправдать замену устройства.