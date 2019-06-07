Названа главная причина провала «Яндекс.Телефона»

«В презентации его показали как iPhone, это была ошибка», — признался Волож. Таким образом, основной причиной неудачного запуска телефона на рынке компания считает неправильное позиционирование.

По мнению Воложа, устройство было «потрясающей вещью». А рассказывать надо было о том, что оболочка смартфона простая и удобная. Сооснователь «Яндекса» считает, что люди пока негативно воспринимают новинки прогресса, которые не совсем гладко работают. Но со временем «прогресс уйдёт вглубь» и перестанет быть заметным.

Напомним, продажи «Яндекс.Телефона» начались в декабре 2018 года. Его цена была равна 17 990 рублям. Тем не менее, телефон провалился: за неполный декабрь компания смогла продать только 400 аппаратов.