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Телефоны
Вчера 19:52

Названа главная причина провала «Яндекс.Телефона»

По крайней мере, по версии руководства «Яндекса»
На Петербургском международном экономическом форуме глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал основную причину, по которой провалился «Яндекс.Телефон».

«В презентации его показали как iPhone, это была ошибка», — признался Волож. Таким образом, основной причиной неудачного запуска телефона на рынке компания считает неправильное позиционирование.

По мнению Воложа, устройство было «потрясающей вещью». А рассказывать надо было о том, что оболочка смартфона простая и удобная. Сооснователь «Яндекса» считает, что люди пока негативно воспринимают новинки прогресса, которые не совсем гладко работают. Но со временем «прогресс уйдёт вглубь» и перестанет быть заметным.

Напомним, продажи «Яндекс.Телефона» начались в декабре 2018 года. Его цена была равна 17 990 рублям. Тем не менее, телефон провалился: за неполный декабрь компания смогла продать только 400 аппаратов.

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