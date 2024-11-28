Опубликовано 28 ноября 2024, 04:301 мин.
Названа главная проблема AirPods Max за $549 — они устарелиЕсть и неравенство функций
У AirPods Max, несмотря на хорошее качество звука и премиальные характеристики в целом, есть одна проблема: их затмевают более доступные собратья. Так, согласно последним сообщениям, у Apple нет конкретных планов по существенному обновлению наушников стоимостью $549, поскольку они остаются «слишком нишевыми», чтобы оправдать значительные инвестиции.
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По сравнению с AirPods Pro 2 и AirPods 4, которые стоят $ 249 и $ 129 соответственно, AirPods Max отстают в ключевых областях. Более доступные модели включают в себя такие передовые функции, как слуховой аппарат, адаптивное аудио и распознавание разговора, которых нет в AirPods Max. Даже несмотря на более высокую цену, AirPods Max по-прежнему используют устаревший чип H1, лишенный современных функций.
Отсутствие обновлений и недостаток функций привели к тому, что AirPods Max считаются одним из самых забытых продуктов Apple. HomePod, кстати, также разделяет подобную судьбу.