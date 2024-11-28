По сравнению с AirPods Pro 2 и AirPods 4, которые стоят $ 249 и $ 129 соответственно, AirPods Max отстают в ключевых областях. Более доступные модели включают в себя такие передовые функции, как слуховой аппарат, адаптивное аудио и распознавание разговора, которых нет в AirPods Max. Даже несмотря на более высокую цену, AirPods Max по-прежнему используют устаревший чип H1, лишенный современных функций.

Отсутствие обновлений и недостаток функций привели к тому, что AirPods Max считаются одним из самых забытых продуктов Apple. HomePod, кстати, также разделяет подобную судьбу.