Названа опасность быстрой зарядки для смартфонов

Из отчёта специалистов следует, что сотни миллионов гаджетов уязвимы перед атакой злоумышленников под названием BadPower. Эксперты протестировали 35 адаптеров питания, внешних аккумуляторов и других аналогичных устройств. У 18 из них нашли проблемы с безопасностью. Если хакер воспользуется уязвимостью, то сможет инициировать подачу избыточного напряжения на смартфон, планшет или ноутбук. Это может привести даже к возгоранию устройства.

Хуже всего, что BadPower можно осуществить удалённо. Сообщается, что нет никакой разницы, какую технологию быстрой зарядки использует устройство. Всё дело в возможности перезаписи микрокода в чипе адаптера питания через USB-порт. Специалисты советуют пользователям не давать кому-то чужому свою зарядку от смартфона, планшета или ноутбука.