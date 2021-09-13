Названа предположительная дата выхода Android 12

Если сроки окажутся правдивыми, можно примерно рассчитать сроки запуска новых смартфонов Google Pixel 6. Компания просто не может выпустить свои новые флагманы без Android 12, поэтому вряд ли можно ждать Pixel 6 до 4 октября.

Владельцам же не телефонов Pixel в любом случае придётся подождать дольше. Другие производители смартфонов могут растягивать выпуск обновления Android на многие месяцы.