Названа предположительная дата выхода Android 12

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Названа предположительная дата выхода Android 12Это актуально для владельцев смартфонов Google Pixel
Главный редактор портала для разработчиков XDA Developers Мишаал Рахман (Mishaal Rahman) заявил, что Google планирует выпустить Android 12 AOSP (Android Open Source Project) 4 октября. Поскольку компания часто выпускает финальные публичные релизы одновременно с AOSP, это значит, что владельцы Pixel могут получить обновление уже в указанный день.
Если сроки окажутся правдивыми, можно примерно рассчитать сроки запуска новых смартфонов Google Pixel 6. Компания просто не может выпустить свои новые флагманы без Android 12, поэтому вряд ли можно ждать Pixel 6 до 4 октября.
Владельцам же не телефонов Pixel в любом случае придётся подождать дольше. Другие производители смартфонов могут растягивать выпуск обновления Android на многие месяцы.