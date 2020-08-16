Названа причина отказа Xiaomi от 108-Мп камер во флагманах

По всему видимому, Xiaomi сочла 108-Мп датчик изображения совсем не идеальным. Он не оправдал ожиданий компании, хоть и преподносился изначально, как нечто, что «перевернёт игру».

Вместо 108-Мп сенсора Xiaomi использовала в последнем флагмане новый датчик OmniVision 0V48C. Он больше старого сенсора и имеет меньшее количество пикселей, поэтому собственно их размер увеличен.

Однако основное преимущество нового датчика OmniVision 0V48C в том, что он намного дешевле старого. Кроме того, у 108-Мп сенсора наблюдались проблемы с автофокусом.