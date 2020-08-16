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Названа причина отказа Xiaomi от 108-Мп камер во флагманах
И, кажется, это правильное решение
В прошлом году Xiaomi выпустила модель Mi Note 10, которая стала первым смартфоном с камерой на 108 Мп. Тот же датчик изображения использовался затем и в модели Mi 10, но в недавно представленном юбилейном флагмане Mi 10 Ultra его не оказалось (что, впрочем, не помешало смартфону стать лидером рейтинга DxOMark). В сети назвали причину отказа Xiaomi от 108-Мп камер во флагманах.
По всему видимому, Xiaomi сочла 108-Мп датчик изображения совсем не идеальным. Он не оправдал ожиданий компании, хоть и преподносился изначально, как нечто, что «перевернёт игру».
Вместо 108-Мп сенсора Xiaomi использовала в последнем флагмане новый датчик OmniVision 0V48C. Он больше старого сенсора и имеет меньшее количество пикселей, поэтому собственно их размер увеличен.
Однако основное преимущество нового датчика OmniVision 0V48C в том, что он намного дешевле старого. Кроме того, у 108-Мп сенсора наблюдались проблемы с автофокусом.