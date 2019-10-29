Названа причина ухудшенного процессора в Honor 9X для России

Издание Androidinsider пишет, что российский Honor 9X вышел уже после того, как Huawei лишили доступа к сервисам Google из-за санкций США. Для того, чтобы всё-таки оснастить европейскую версию смартфона необходимым ПО, компания решила провести его по документам как другую модель — Huawei P Smart Z (она как раз и работает на Kirin 710F). На это указывают идентификаторы STK-LX1, используемые китайцами в обоих случаях.

То есть Huawei не пришлось приобретать отдельную лицензию для смартфона, и ничто не помешало компании вывести его на глобальный рынок с поддержкой сервисов Google.

Androidinsider также отмечает, что китайцам действительно было достаточно заменить только процессор, благодаря особенностям теста, который проходят смартфоны для лицензии на Google Mobile Services. В данном тесте сверяются только ключевые компоненты проверяемого аппарата с теми, которые заявил производитель.