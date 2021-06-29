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Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона

Хотя часто появляется в советах
Эксперт рассказал «РИА Новости», чего не следует делать при зарядке смартфона.
Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона

С журналистами беседовал руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев. По его словам, зарядка смартфона до 100%, как и его полная разрядка, сокращают срок службы аккумулятора. Поэтому советы полностью разрядить устройство, а затем зарядить его — не более чем маркетинговый ход.

Специалист также пояснил, что срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов. Под зарядным циклом имеется в виду заполнение аккумулятора до 90-100%. Эксперт утверждает, что смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов. После этого батарея будет потихоньку деградировать.

Бокарев также отметил, что при двух- или трёхфазном счётчике электроэнергии смартфоны выгоднее заряжать ночью.