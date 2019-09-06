Названа самая популярная линейка флагманских смартфонов Huawei за всю историю

По его словам, за прошлые полгода Huawei продала более 16,5 миллиона смартфонов серии P30 во всём мире. Так она и стала самой популярной «P-линейкой» за всю историю компании.

Также сегодня Huawei представила два новых цветовых варианта для P30 — Mystic Blue и Mystic Lavender. Изменилась не только расцветка: задняя панель устройств теперь разделена на две части — глянцевую и матовую. Вероятно, новинками компания надеется увеличить продажи линейки. Напомним, впервые смартфоны Huawei P30 были представлены в марте этого года.