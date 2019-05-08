Названа самая популярная версия Android

На втором месте находится Android 7 Nougat, на которой работают 19,2% девайсов, а на третьем — Android 6 Marshmallow (16,9%). Последняя доступная для пользователей версия Android 9.0 Pie всё ещё установлена только на 10,4% устройств. Напомним, что она вышла в 2018 году, а восьмой «андроид» Oreo в 2017.

Google, впрочем, считает, что распространение девятой версии ОС происходит успешно. Количество её установок за один и тот же срок с момента релиза больше, чем у Oreo на 150%.

Вчера Google представила новую десятую версию системы Android Q. Она получила поддержку складных устройств, жестовую навигацию и тёмную тему.