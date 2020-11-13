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Сегодня 14:04
Названа самая популярная версия новых iPhone 12 в России
Более 40% новых смартфонов взяли в кредит
Сеть магазинов «Связной» рассказала, какая версия iPhone 12 из поступивших сегодня в продажу оказалась самой популярной в России. Аналитики изучили итоги предзаказов.
Речь идёт о моделях iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max. Согласно пресс-релизу компании, покупатели «Связного» чаще отдавали предпочтение второй модели. На iPhone 12 Pro Max пришлось 80% всего предзаказа. Самой популярной стала версия в синем цвете и с объёмом памяти 256 ГБ.
Если говорить об iPhone 12 Mini, то и здесь россиянам больше всего понравилась синяя модель. Самый популярный объём памяти — 128 ГБ.
Больший интерес к новинкам проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Более 40% предварительных заявок оформили либо рассрочкой, либо другими кредитными инструментами.
Продажи новинок в России стартовали сегодня в 8 утра.