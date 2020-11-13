Названа самая популярная версия новых iPhone 12 в России

Речь идёт о моделях iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max. Согласно пресс-релизу компании, покупатели «Связного» чаще отдавали предпочтение второй модели. На iPhone 12 Pro Max пришлось 80% всего предзаказа. Самой популярной стала версия в синем цвете и с объёмом памяти 256 ГБ.

Если говорить об iPhone 12 Mini, то и здесь россиянам больше всего понравилась синяя модель. Самый популярный объём памяти — 128 ГБ.

Больший интерес к новинкам проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Более 40% предварительных заявок оформили либо рассрочкой, либо другими кредитными инструментами.

Продажи новинок в России стартовали сегодня в 8 утра.