Названа специальная функция грядущего смартфона Microsoft с двумя экранами

В сеть утекла информация о двух нововведениях в Android для Surface Duo. Первое улучшит опыт использования лаунчера Microsoft в альбомной ориентации экрана. Второе под названием App Groups позволит запускать сразу два приложения на двух экранах в один тап. Пользователь смартфона сможет предварительно выбрать пару приложений, которые часто использует вместе. Эта функция отлично подходит для режима многозадачности и ускоряет работу в нём.

Запуск Microsoft Surface Duo изначально ожидали во время праздничного сезона 2020 года, однако теперь ходят слухи, что компания старается подготовить устройство к продаже до августа.

Напомним, Surface Duo получит два дисплея диагоналями 5,6-дюйма.