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Названа стоимость компонентов iPhone 12 Pro без наценки
Они преимущественно южнокорейского производства
Apple пытается снизить свою зависимость от Китая. Поэтому подрядчики компании расширяют производство в других странах, а сама Apple меняет список поставщиков. Недавняя разборка iPhone 12 Pro показала, что значительная часть его компонентов была изготовлена в Южной Корее. Также стала известна их стоимость без наценки компании на готовое устройство.
Сообщается, что на южнокорейские компоненты в iPhone 12 Pro приходится почти 27% всей стоимости смартфона. Это на 9,1% больше, чем было в прошлогодних моделях. Что интересно, на долю американских компонентов приходится 21,9% от стоимости. Такой перекос произошёл потому, что Apple решила использовать OLED панели Samsung Display и LG Display.
Всего iPhone 12 Pro оценивается в $406. Цены на модель в магазинах США начинаются с $999.
Gizmochina