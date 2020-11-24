Названа стоимость компонентов iPhone 12 Pro без наценки

Сообщается, что на южнокорейские компоненты в iPhone 12 Pro приходится почти 27% всей стоимости смартфона. Это на 9,1% больше, чем было в прошлогодних моделях. Что интересно, на долю американских компонентов приходится 21,9% от стоимости. Такой перекос произошёл потому, что Apple решила использовать OLED панели Samsung Display и LG Display.

Всего iPhone 12 Pro оценивается в $406. Цены на модель в магазинах США начинаются с $999.