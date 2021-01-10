Названа стоимость самостоятельной сборки iPhone XS из запчастей с AliExpress

На AliExpress, как уверяют авторы, можно купить оригинальную матплату для айфона. Их китайцы снимают с повреждённых устройств. В iPhones.ru отметили, что вместе с материнской платой должен продаваться модуль фронтальной камеры.

Далее нужно найти на AliExpress дисплей с защитным стеклом и задней пластиной, корпус с кнопками, переключателем, лотком SIM-карты, катушку беспроводной зарядки Qi и датчик NFC, шлейф для кнопки питания, двойную камеру со вспышкой, монолитный L-образный аккумулятор, основной нижний динамик, разговорный динамик с датчиком приближения, порт Lightning, моторчик Taptic Engine, антенну Wi-Fi со встроенным GPS, Bluetooth и на всякий случай комплект дополнительных metal plate.

Общая стоимость сборки выходит равной примерно 40 000 рублям. Самый дорогой компонент здесь — материнская плата.