Названа стоимость замены экрана для самого хрупкого смартфона Samsung

В её рамках первая замена складного экрана устройства при поломке будет стоить всего $149. Относительно цены самого смартфона стоимость ремонта, конечно, не может не радовать. Но стоит учитывать, что такую щедрость Samsung готова демонстрировать только один раз.

Кроме того, распространяться программа будет только на тех пользователей, которые купят Galaxy Fold до 31 декабря 2019 года.

Напомним, Samsung советует владельцам гибкого смартфона стараться не подвергать его воздействию пыли, воды и держать подальше от острых предметов.