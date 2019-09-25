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Сегодня 17:09

Названа стоимость замены экрана для самого хрупкого смартфона Samsung

Складного Galaxy Fold
Samsung недавно наконец начала продавать свой первый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold. Стоит он почти $2000, но люди охотно покупают устройство. Их не смущает даже то, что компании приходилось откладывать запуск смартфона из-за проблем в конструкции. Да и сейчас, продавая новинку, Samsung предупреждает о необходимости обращаться с ней аккуратнее. Кроме того, южнокорейский гигант запустил специальную программу ремонта для владельцев Galaxy Fold.

В её рамках первая замена складного экрана устройства при поломке будет стоить всего $149. Относительно цены самого смартфона стоимость ремонта, конечно, не может не радовать. Но стоит учитывать, что такую щедрость Samsung готова демонстрировать только один раз.

Кроме того, распространяться программа будет только на тех пользователей, которые купят Galaxy Fold до 31 декабря 2019 года.

Напомним, Samsung советует владельцам гибкого смартфона стараться не подвергать его воздействию пыли, воды и держать подальше от острых предметов.

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