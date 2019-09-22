Названа страна с самыми низкими ценами на последние флагманы Huawei

Всё дело в особенностях налогового законодательства и логистики. В итоге базовый Mate 30 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить китайцам всего $605. В Европе же его цена равна примерно $881. Кроме того, в Китае Huawei будет продавать и ещё более дешёвую версию смартфона: с 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Всего за $560.

Старшая модель — Mate 30 Pro — стоит на китайском рынке $845. Это версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. В Европе она оценена в $1211. Также китайцам продают вариант с 8 ГБ + 128 ГБ за $775.