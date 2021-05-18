Названа точная дата выхода фирменной системы Huawei для смартфонов

Huawei начала активно разрабатывать собственную операционную систему после того, как США ввели против компании санкции и лишили её доступа к лицензионным продуктам Google. Сама Huawei не позиционирует ОС как замену Android, но готова делиться HarmonyOS со всеми желающими производителями смартфонов.

Как пишут СМИ со ссылкой на китайские источники, HarmonyOS 2.0 будет официально выпущена 2 июня 2021 года. Это будет глобальный релиз. Именно в этот день пользователи флагманских моделей Huawei смогут обновиться до HarmonyOS 2.0. Для этого хватит одного нажатия.

Источники также рассказали, что сейчас новую ОС поддерживают более 200 ключевых мобильных приложений.