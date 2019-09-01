Названа точная дата выхода осеннего флагмана Huawei

Компании запрещено это из-за санкций министерства торговли США. Временная лицензия, которая пока действует в отношении Huawei, не распространяется на новые модели её смартфонов. Что планирует делать с Mate 30 Pro компания, пока непонятно. СМИ предполагают, что отсутствие сервисов Google в флагманском устройстве значительно усложнит его запуск на глобальном рынке.

Что касается аппаратной основы, то поклонники ожидают, что Mate 30 Pro будет оснащён новой платформой Kirin 990, которую Huawei презентует чуть раньше на выставке IFA 2019 в Берлине.