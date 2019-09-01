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Названа точная дата выхода осеннего флагмана Huawei

Но использовать лицензионное ПО Google компания не может
Компания Huawei подтвердила в своём твиттере, что официально представит флагманский Mate 30 Pro 19 сентября в Мюнхене. И это несмотря на невозможность поставлять смартфон с лицензионной версией Android и сервисами Google.

Компании запрещено это из-за санкций министерства торговли США. Временная лицензия, которая пока действует в отношении Huawei, не распространяется на новые модели её смартфонов. Что планирует делать с Mate 30 Pro компания, пока непонятно. СМИ предполагают, что отсутствие сервисов Google в флагманском устройстве значительно усложнит его запуск на глобальном рынке.

Что касается аппаратной основы, то поклонники ожидают, что Mate 30 Pro будет оснащён новой платформой Kirin 990, которую Huawei презентует чуть раньше на выставке IFA 2019 в Берлине.

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