Названа замена iPhone XR в 2021 году

Как пишет издание PhoneArena, после выпуска серии iPhone 12 компания прекратит продавать смартфоны iPhone 11 Pro и Pro Max. Также Apple намерена «покончить» с iPhone XR в начале 2021 года.

Вместо него компания выпустит новую модель под названием iPhone 12s во втором квартале 2021 года.

Журналисты предположили, что этот смартфон может быть тем самым 4G iPhone 12. Ранее источники писали, что его анонсируют в феврале 2021 года. Но выход самой серии iPhone 12 в этом году задерживается (скорее всего, до октября), поэтому не исключено, что задержится и выход iPhone 12s.

Ожидается, что смартфон будет стоить около $800.