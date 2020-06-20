Названо число iPhone под управлением новейшей операционной системы

Сообщается, что 92% от всех iPhone, выпущенных за последние четыре года, управляются iOS 13, 7% — iOS 12 и 2% — iOS 11 или более ранними версиями. Если говорить обо всех активных iPhone, то тут процент устройств с iOS 13 достигает 81% (здесь подсчитаны не только сами последние модели смартфонов). С iOS 12 работают 13%, а с iOS 11 и более ранними версиями — 6%.

Также в прошлом году Apple представила предназначенную специально для планшетов операционную систему iPadOS. Она уже установлена на 93% iPad, выпущенных за последние четыре года. Ещё 5% работают с iOS 12 и только 1% — с iOS 11 и версиями младше.