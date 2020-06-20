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Названо число iPhone под управлением новейшей операционной системы
iOS 13
В апреле появились данные о том, что только 8,2% Android-смартфонов работают под управлением последней версии операционной системы. Сегодня же Apple назвала число iPhone под управлением новейшей ОС — iOS 13.
Сообщается, что 92% от всех iPhone, выпущенных за последние четыре года, управляются iOS 13, 7% — iOS 12 и 2% — iOS 11 или более ранними версиями. Если говорить обо всех активных iPhone, то тут процент устройств с iOS 13 достигает 81% (здесь подсчитаны не только сами последние модели смартфонов). С iOS 12 работают 13%, а с iOS 11 и более ранними версиями — 6%.
Также в прошлом году Apple представила предназначенную специально для планшетов операционную систему iPadOS. Она уже установлена на 93% iPad, выпущенных за последние четыре года. Ещё 5% работают с iOS 12 и только 1% — с iOS 11 и версиями младше.