Названо количество россиян, которые возвращаются к своему оператору после того, как перепробовали всех остальных

Совсем скоро эта цифра достигнет 50 миллионов. Однако, согласно анализу последних данных за конец июля 2021 года, заявок было 33 428 заявок, а перенесено 11 596 номеров. Однако если сравнить с данными за другие периоды 2021 года, то заметно сокращение количества желающих.

При этом количество тех, кто возвращается к своему первому оператору, остаётся неизменным в течение многих лет. Это порядка 10 %.

Автор уверен, что массовыми переходы от одного оператора к другому уже не станут. Прежде всего, потому, что цены на тарифные планы, услуги у всех операторов примерно одинаковые.

А ответ на вопрос “что будет дальше с MNP?” Эльдар оставляет открытым.