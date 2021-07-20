Названо опасное для iPhone очищающее средство

Информация о перекиси водорода появилась на странице поддержки Apple. Там сказано: «Не используйте продукты, содержащие хлорную известь и пероксид водорода». Также компания отметила, что пользователям не следует слишком сильно мочить телефон или распылять на него чистящий раствор. Кроме того, протирать смартфон стоит мягкой тканью, не бумажным полотенцем. Перед очисткой всегда нужно выключать iPhone из сети.

Протирать смартфон дезинфицирующими средствами во время пандемии рекомендует Роспотребнадзор.