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Названо отличие Pro-версии флагманского Xiaomi Mi 11 от обычной
Старшая модель может выйти в 2021 году
На недавней презентации Xiaomi представила только одну флагманскую модель Mi 11, но в сети ходят слухи, что компания готовит и Pro-версию. Инсайдер рассказал, чем она будет отличаться от базовой.
Источник утверждает, что Mi 11 Pro получит экран точно с теми же параметрами, что у Mi 11. Это значит, что у него тоже будет вырез в левой части под фронталку, то есть ждать подэкранного решения в Mi 11 Pro не стоит. Отличие может заключаться в основной камере.
Напомним, по слухам, анонс старшей модели флагманской линейки Xiaomi должен состояться в феврале 2021 года. Смартфон с подэкранной камерой, скорее всего, не будет иметь отношения к этой серии.