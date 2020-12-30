Названо отличие Pro-версии флагманского Xiaomi Mi 11 от обычной

Источник утверждает, что Mi 11 Pro получит экран точно с теми же параметрами, что у Mi 11. Это значит, что у него тоже будет вырез в левой части под фронталку, то есть ждать подэкранного решения в Mi 11 Pro не стоит. Отличие может заключаться в основной камере.

Напомним, по слухам, анонс старшей модели флагманской линейки Xiaomi должен состояться в феврале 2021 года. Смартфон с подэкранной камерой, скорее всего, не будет иметь отношения к этой серии.