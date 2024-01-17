Названы 10 отличий новых смартфонов Samsung Galaxy S24 от Galaxy S23

По слухам, у Galaxy S24 и S24+ будут обладать экранами с диагональю 6,17 дюйма и 6,65 дюйма соответственно. Это немного больше, чем у S23. Кроме того, у новых моделей рамки будут ещё тоньше.

Ожидается четыре новых оттенка смартфона: чёрный, серый, фиолетовый, жёлтый.

У Samsung Galaxy S24 и S24+ будут улучшенные дисплеи с частотой обновления 1-120 Гц и матрицей LTPO AMOLED.

По сравнению с пиковой яркостью 1715 нит у S23 - серия S24 получит экран с яркостью до 2600 нит.

Также экран у S24+ будет иметь более высокое разрешение, чем у S23+: это QHD+.