Названы 10 самых быстрых смартфонов в мире

Смартфоны Huawei на базе топового процессора Kirin 980 долго время занимали первые места в AnTuTu, практически, со своего выхода осенью прошлого года. Теперь же в продаже появились первые смартфоны на базе нового флагманского процессора Qualcomm — Snapdragon 855, и произошла смена лидера. Теперь первое место занимает флагманский смартфон Xiaomi Mi 9, который до недавнего продавался только в Китае. Он набрал 371 849 баллов.

Второе место занимает Lenovo Z5 Pro GT 855 с 353 469 баллами, тоже на Snapdragon 855, а вот третье досталось Nubia Red Magic Mars с Snapdragon 845. Смартфоны Huawei Mate 20 Pro, Honor V20, Huawei Mate 20 X и Honor Magic 2 заняли с 4 по 7 места, а замыкают десятку лидеров ASUS ROG Phone, Black Shark Helo и Xiaomi Mi 8 Pro.