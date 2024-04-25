Названы 12 новшеств ожидаемого iPhone 16 Pro

Новая материнская плата. Она выглядит совершенно иначе по сравнению с теми, что стоят на предыдущих версиях смартфонов. Это значит, что внутри iPhone 16 Pro тоже изменится. Возможно, частично это связано с тем, что его диагональ станет 6,9 дюйма, за счёт чего появится новая батарея.

Новая батарея. Она будет меньше по размеру, но при этом иметь большую ёмкость и срок службы. Также изменится её внешний вид.

Дизайн. Обычные iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут иметь одинаковый дополнительный вырез для новой кнопки, расположенной под кнопкой питания.

Новая кнопка. Она будет работать так же, как кнопка «Домой» у старых версий iPhone, или как трекпад.

Новые чипы. Ожидается, что они будут переработаны с нуля, давая больший прирост производительности.

Функции ИИ. Все они, скорее всего, будут доступны в самом устройстве, а не в «Облаке».