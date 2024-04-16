Названы 12 смартфонов с лучшим качеством камер в 2024 г.

Pixel 8 Pro. Основной модуль у него имеет 50 МП, также у Pro-версии есть несколько дополнительных функций по сравнению с обычным Pixel 8. Например, это возможность менять разрешение с 12 МП на 50 МП, снимать в RAW. Также этот смартфон имеет много функций, связанных с редактированием снимков.