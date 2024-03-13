Названы 20 лучших смартфонов среднего класса на весну 2024 г.

Google Pixel 7a. Он почти так же хорош, как обычный Pixel 7. Работает Pixel 7a на процессоре Tensor G2, который временами нагревается. Однако на этом смартфоне вы можете запускать практически любые игры. Также вы получите 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Стоит смартфон около 37 тысяч рублей.

OnePlus Nord 2T (и 3). Почти 38 тысяч рублей стоит версия OnePlus Nord 2T. С ним вы сможете с лёгкостью запустить Genshin Impact. Диагональ у смартфона имеет 6,43 дюйма, частоту обновления 90 Гц. Nord 2T поддерживает также зарядку на 88 Вт. Качество снимков, конечно, у него похуже, чем у Pixel, но тоже приемлемое.

OnePlus Nord CE 3 Lite. Взять его вы можете примерно за 25 тысяч рублей. У него стоит простая ЖК-панель, но изображение всё равно чёткое, а частота обновления составляет 120 Гц. Также вы получите стереодинамики и разъём для наушников. В комплекте идёт зарядка на 67 Вт.

Samsung Galaxy A54 5G. Он оснащён защитой от воды и пыли IP67, экраном Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+. Стоимость такого смартфона сейчас составляет примерно 32 тысячи рублей.

Samsung Galaxy S23 FE. Его цена составляет на данный момент около 47,5 тысяч рублей.

Nothing Phone 2a. Глифы на задней панели у него по сравнению с обычной версией Nothing Phone 2 упрощённые. Также у него нет поддержки беспроводной зарядки. При этом вы сможете пользоваться им целый день даже при активной работе, у вас будет OLED-экран, хорошие стереодинамики. Запустить Genshin на этом смартфоне реально даже с максимальными настройками графики.

Nothing Phone 2. Если у вас чуть больше денег, то можете приобрести этот смартфон за примерно 80 тысяч рублей. Работает он на Snapdragon 8 Gen 1. Также вам доступны хорошие камеры, изменённые подсветки на задней панели.

Vivo V30 и Pro. Оба устройства имеют экран AMOLED с диагональю 6,78 дюйма. Правда, динамик у них только один. В простой модели стоит Snapdragon 7 Gen 3, а в pro-версии — MediaTek Dimensity 8200. Оба справляются с Genshin Impact, только немного греются. Также у них есть поддержка быстрой зарядки на 80 Вт.

Honor 90. Карту памяти этот смартфон не поддерживает, но у вас всё равно будет много внутренней памяти, чтобы это компенсировать. Дисплей у него AMOLED с диагональю 6,7 дюйма. Он чёткий и очень яркий. Частота обновления у него — 120 Гц. При этом динамик вновь моно. Что касается процессора, то установлен на смартфоне Snapdragon 7 Gen 1. Мощность зарядки у этой модели — 66 Вт.