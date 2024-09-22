Названы 5 альтернатив OnePlus 12: премиум-функции по схожим ценам

Опубликовано 22 сентября 2024, 20:381 мин.
Названы 5 альтернатив OnePlus 12: премиум-функции по схожим ценамЕсть даже Samsung
OnePlus 12 оценили высоко благодаря Snapdragon 8 Gen 3, дисплею с высоким разрешением и возможностям камеры, разработанной в партнерстве с Hasselblad. При цене около 80 тысяч рублей за вариант с 16 ГБ + 512 ГБ он обладает хорошими характеристиками, но есть 5 альтернатив, которыми редакторы Gizmochina поделились.
- Xiaomi 14: компактный флагман с чуть меньшим дисплеем, но отличной точностью цветопередачи и классом защиты IP68, с тремя 50-Мп камерами и зарядкой мощностью 90 Вт.
- Samsung Galaxy S24: Немного дешевле, эта модель предлагает надежное ПО с семилетними обновлениями, качество сборки и хороший набор камер, хотя у нее меньший аккумулятор и медленнее зарядка.
- Vivo X100: изогнутый дисплей и тройной набор камер, быстрая зарядка мощностью 120 Вт по более низкой цене.
- iQOO 12: этот телефон, схожий по характеристикам с Vivo X100, оснащен LTPO AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц и может снимать видео в формате 8K.
- Google Pixel 9: известный своими исключительно качественными съемками на камеры даже «из коробки» и функциями ИИ, Pixel 9 обеспечивает семь лет обновлений ПО и другие уникальные возможности, такие как вызов SOS по спутнику.