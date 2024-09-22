Названы 5 альтернатив OnePlus 12: премиум-функции по схожим ценам

Есть даже Samsung

OnePlus 12 оценили высоко благодаря Snapdragon 8 Gen 3, дисплею с высоким разрешением и возможностям камеры, разработанной в партнерстве с Hasselblad. При цене около 80 тысяч рублей за вариант с 16 ГБ + 512 ГБ он обладает хорошими характеристиками, но есть 5 альтернатив, которыми редакторы Gizmochina поделились.