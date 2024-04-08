Названы 6 лучших функций и нововведений HyperOS

Более удобное управление фотографиями с помощью галереи

HyperOS повышает уровень управления фотографиями. Новое приложение «Галерея» может похвастаться функцией интеллектуального вырезания фотографий, позволяющей без труда выделять объекты, удалять или менять фон. Кроме того, вкладка «Рекомендуемое» позволяет всегда держать под рукой часто используемые параметры редактирования.

Динамический вырез

Вдохновившись Dynamic Island в iPhone, HyperOS предлагает свою собственную версию. Этот тонкий визуальный элемент добавляет изюминку при подключении зарядного устройства, активации функции Battery Saver или переходе в режим Do Not Disturb.