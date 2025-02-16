Названы 7 больших улучшений Xiaomi 15 Ultra по сравнению с Xiaomi 14 Ultra

Названы 7 больших улучшений Xiaomi 15 Ultra по сравнению с Xiaomi 14 UltraРелиз относительно скоро
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Новый дизайн Модуль камеры получил новый дизайн, светодиодную вспышку в форме таблетки и новый перископический объектив.
Лучшие камеры Система камер включает в себя основной датчик 50 МП, сверхширокоугольный объектив 50 МП, телеобъектив 50 МП и перископический объектив 200 МП с 4,3-кратным зумом для более четких дальних снимков.
Более емкий аккумулятор Глобальная версия будет оснащена аккумулятором емкостью 5 410 мАч, а китайская — 6 000 мАч, оба варианта с быстрой зарядкой 90 Вт.
Более высокая производительность Snapdragon 8 Elite с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ.
Новое ПО Работает под управлением Android 15 с HyperOS 2.
Улучшенный датчик отпечатков пальцев Переход на более быстрый и надежный ультразвуковой датчик.
Более прочная конструкция Стекло Xiaomi Shield Glass второго поколения и водонепроницаемость по стандарту IP68.
Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет представлен в черном, белом и серебристом цветах, а его стартовая цена в Европе составит 1 499 евро.