Названы 7 больших улучшений Xiaomi 15 Ultra по сравнению с Xiaomi 14 Ultra

Улучшенный датчик отпечатков пальцев Переход на более быстрый и надежный ультразвуковой датчик.

Более прочная конструкция Стекло Xiaomi Shield Glass второго поколения и водонепроницаемость по стандарту IP68.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет представлен в черном, белом и серебристом цветах, а его стартовая цена в Европе составит 1 499 евро.