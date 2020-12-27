Названы 7 главных недостатков современных смартфонов

Во-первых, журналисты упомянули страсть производителей смартфонов во все названия 5G-аппаратов добавлять слово «5G». Возможно, в следующем году сети пятого поколения и гаджеты для них будут больше распространены. Тогда нанесение такой пометки станет совсем бессмысленным.

Во-вторых, авторы выразили желание, чтобы производители перестали использовать пластик в корпусах дорогих смартфонов за $1000. В-третьих, журналисты раскритиковали использование в устройствах низкокачественных 2-Мп датчиков изображения.

Также авторам не нравится медленная проводная зарядка у некоторых брендов. Например, у Motorola Edge Plus и Google Pixel 5 мощность зарядки равна 18 Вт, а у iPhone 12 — 20 Вт. Журналисты считают, что показатель 30+ Вт должен стать обязательным для всех флагманских смартфонов.

Ещё было бы неплохо, если бы производители перешли на более долгий цикл обновлений ОС для смартфонов. Например, Google и Samsung уже обещают «приносить» актуальные версии Android устройствам в течение трёх лет.

Также журналисты надеются увидеть в 2021 году флагманы с более доступной ценой. Последняя раздражающая тенденция, которую они назвали, — обилие моделей смартфонов с незначительными различиями между собой, как, например, у Xiaomi Redmi.