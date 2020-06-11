Названы бренды-лидеры на рынке б/у смартфонов

Исследователи рассказали, что объём мирового вторичного рынка смартфонов в прошлом году практически не изменился. В 2019 году было продано более 137 млн б/у мобильных устройств. Это всего лишь на 1% меньше, чем было в 2018 году. То есть спрос на бывшие в использовании смартфоны практически не изменился. Он чуть-чуть снизился в Европе (-3%), Китае (-4%), США (-5%).

Итак на вторичном рынке брендами-лидерами стали Apple и Samsung. Что касается последней, в основном, люди продают бывшие в употреблении флагманские модели семейства Galaxy S.