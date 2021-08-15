Названы цены грядущих iPhone 13

По словам аналитиков, смартфоны серии iPhone 13 получат такие же цены, что и модели iPhone 12, если Apple сможет эффективно контролировать производственные затраты. Дело в том, что новые айфоны не содержат значительных обновлений по части «железа».

Таким образом iPhone 13 mini будет стоить $699 за версию с 64 ГБ, $749 — за 128 ГБ и $849 — за 256 ГБ. Цены на iPhone 13 будут начинаться на отметке $799 и заканчиваться на $949. iPhone 13 Pro со 128 ГБ будет стоить $999, с 256 ГБ — $1099, а с 512 ГБ — $1299. За iPhone 13 Pro Max со 128 ГБ попросят $1099, с 256 ГБ — $1199, а с 512 ГБ — $1399.