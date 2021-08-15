Названы цены грядущих iPhone 13

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Сегодня в 13:16
Названы цены грядущих iPhone 13Скорее всего, Apple не будет ничего менять
Исследовательская фирма TrendForce сделала свой прогноз относительно цен на iPhone 13, которые выйдут осенью 2021 года.
По словам аналитиков, смартфоны серии iPhone 13 получат такие же цены, что и модели iPhone 12, если Apple сможет эффективно контролировать производственные затраты. Дело в том, что новые айфоны не содержат значительных обновлений по части «железа».
Таким образом iPhone 13 mini будет стоить $699 за версию с 64 ГБ, $749 — за 128 ГБ и $849 — за 256 ГБ. Цены на iPhone 13 будут начинаться на отметке $799 и заканчиваться на $949. iPhone 13 Pro со 128 ГБ будет стоить $999, с 256 ГБ — $1099, а с 512 ГБ — $1299. За iPhone 13 Pro Max со 128 ГБ попросят $1099, с 256 ГБ — $1199, а с 512 ГБ — $1399.