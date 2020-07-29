Названы цены iPhone 2020 года

Пользователь @komiya_kj в Twitter назвал цены iPhone 2020 года. По его информации, 5G смартфоны Apple будут продаваться по цене от $699 за версию с 64 ГБ. По ранним слухам, $649 должна была стоить версия iPhone 12 как минимум со 128 ГБ памяти. Если новая утечка правдива, то за такой смартфон придётся заплатить $749.

Вот цены на все модели по версии komiya_kj:

iPhone 12 5G (5,4”): 64 ГБ — $699, 128 ГБ — $749, 256 ГБ — $849;

iPhone 12 Max 5G (6,1”): 64 ГБ — $799, 128 ГБ — $849, 256 ГБ — $949;

iPhone 12 Pro (6,1”): 128 ГБ — $1049, 256 ГБ — $1149, 512 ГБ — $1349;

iPhone 12 Pro Max (6,7”): 128 ГБ — $1149, 256 ГБ — $1249, 512 ГБ — $1449.

Источник также уточнил, что 4G-версии первых двух моделей будут стоить на 50-100$ дешевле, чем 5G.