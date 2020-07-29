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Названы цены iPhone 2020 года
Они могут оказаться дороже, чем все думали
Грядущие iPhone 12, очевидно, будут недешёвыми смартфонами. Однако, по информации источника, устройства могут оказаться дороже, чем все думали.
Пользователь @komiya_kj в Twitter назвал цены iPhone 2020 года. По его информации, 5G смартфоны Apple будут продаваться по цене от $699 за версию с 64 ГБ. По ранним слухам, $649 должна была стоить версия iPhone 12 как минимум со 128 ГБ памяти. Если новая утечка правдива, то за такой смартфон придётся заплатить $749.
Вот цены на все модели по версии komiya_kj:
- iPhone 12 5G (5,4”): 64 ГБ — $699, 128 ГБ — $749, 256 ГБ — $849;
- iPhone 12 Max 5G (6,1”): 64 ГБ — $799, 128 ГБ — $849, 256 ГБ — $949;
- iPhone 12 Pro (6,1”): 128 ГБ — $1049, 256 ГБ — $1149, 512 ГБ — $1349;
- iPhone 12 Pro Max (6,7”): 128 ГБ — $1149, 256 ГБ — $1249, 512 ГБ — $1449.
Источник также уточнил, что 4G-версии первых двух моделей будут стоить на 50-100$ дешевле, чем 5G.