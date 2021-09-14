Названы цены старых iPhone на «Авито»

По данным «Авито», по сравнению с первой неделей осени 2020 года в этом году объявлений о продаже предыдущих моделей айфонов стало в 3,6 раза больше.

Чаше всего пытаются продать iPhone XR. Количество таких объявлений выросло в 7 раз. Сейчас этот смартфон в среднем стоит 31 000 рублей. Россияне сбывают и iPhone 8. Его стали продавать в шесть раз чаще. Устройство в среднем стоит 19 000 рублей. На площадке можно найти и iPhone 7 по средней цене 13 000 рублей. iPhone SE продают за 8 500 рублей, а iPhone 6 — за 7 500 рублей.

Более новые модели — iPhone 11 и iPhone 12 — тоже стали продавать чаще. Их средняя стоимость на «Авито» составила 48 000 рублей и 74 250 рублей соответственно.

В «Авито» отметили, что «традиционно после объявления о презентациях Apple и после самих презентаций» наблюдается скачок количества объявлений о продаже старых айфонов. В компании считают, что сейчас отличное время для покупки iPhone.