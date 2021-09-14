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Названы цены старых iPhone на «Авито»

Их продажи выросли в преддверии презентации Apple
Сервис объявлений «Авито» рассказал, что перед скорым выходом iPhone 13 российские поклонники Apple начали выставлять на продажу старые смартфоны.
Названы цены старых iPhone на «Авито»

По данным «Авито», по сравнению с первой неделей осени 2020 года в этом году объявлений о продаже предыдущих моделей айфонов стало в 3,6 раза больше.

Чаше всего пытаются продать iPhone XR. Количество таких объявлений выросло в 7 раз. Сейчас этот смартфон в среднем стоит 31 000 рублей. Россияне сбывают и iPhone 8. Его стали продавать в шесть раз чаще. Устройство в среднем стоит 19 000 рублей. На площадке можно найти и iPhone 7 по средней цене 13 000 рублей. iPhone SE продают за 8 500 рублей, а iPhone 6 — за 7 500 рублей.

Более новые модели — iPhone 11 и iPhone 12 — тоже стали продавать чаще. Их средняя стоимость на «Авито» составила 48 000 рублей и 74 250 рублей соответственно.

В «Авито» отметили, что «традиционно после объявления о презентациях Apple и после самих презентаций» наблюдается скачок количества объявлений о продаже старых айфонов. В компании считают, что сейчас отличное время для покупки iPhone.