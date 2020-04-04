Названы дата выхода и цены новых смартфонов Huawei среднего класса

Утечка появилась в китайской соцсети Weibo. Информатор утверждает, что в линейке будут три смартфона — Huawei nova 7 se, nova 7 и nova 7 Pro. Первая модель оценена в $282-$424, в зависимости от конфигурации. Huawei nova 7 будет стоить $423, а nova 7 Pro — $493-$564.

Сообщается, что новые смартфоны могут получить собственный процессор Huawei — Kirin 985. Что ж, если это всё правда, подробности узнаем уже 23 апреля. Официальные продажи, согласно утечке, начнутся 28 апреля.