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Вчера 20:17
Названы дата выхода и цены новых смартфонов Huawei среднего класса
Серии nova 7
Названы дата выхода и цены новых смартфонов Huawei среднего класса. Если верить источнику, модели серии Huawei nova 7 будут представлены уже 23 апреля.
Утечка появилась в китайской соцсети Weibo. Информатор утверждает, что в линейке будут три смартфона — Huawei nova 7 se, nova 7 и nova 7 Pro. Первая модель оценена в $282-$424, в зависимости от конфигурации. Huawei nova 7 будет стоить $423, а nova 7 Pro — $493-$564.
Сообщается, что новые смартфоны могут получить собственный процессор Huawei — Kirin 985. Что ж, если это всё правда, подробности узнаем уже 23 апреля. Официальные продажи, согласно утечке, начнутся 28 апреля.