Названы десять самых быстрых Android-смартфонов

В тесте участвовали Samsung Galaxy S20 Ultra, Oppo Find X2 Pro, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi10 Pro, Black Shark 3 Pro, Oppo ACE 2, Red Magic 5G, Redmi K30 Pro, Realme X50 Pro и IQOO Neo 3. Их скорость сравнивали с помощью бенчмарка AnTuTu. Он запускался на смартфонах по три раза. Затем эксперты оценили результаты тестов в AnTuTu, а также температуру корпуса устройств и потребляемую мощность аккумулятора.

Вот так выглядит рейтинг с усреднёнными результатами трёх тестов: 1. IQOO Neo 3; 2. Redmi K30 Pro; 3. Red Magic 5G; 4. Xiaomi Mi 10 Pro; 5. Realme X50 Pro; 6. Black Shark 3 Pro; 7. OnePlus 8 Pro; 8. Oppo ACE 2; 9. Oppo Find X2 Pro; 10. Samsung Galaxy S20 Ultra.